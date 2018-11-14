Горячая линия для приема жалоб по отоплению начала работу

Многоканальный номер для приема обращений граждан по вопросам отсутствия теплоснабжения в жилых домах Харькова начал работу с 14 ноября.
Оставить заявку можно по номеру КП «Харьковские тепловые сети»: 725-50-00.
Как сообщили на предприятии, запуск «горячей линии» позволит оперативно принимать заявки от харьковчан, и, соответственно, даст возможность быстрее решать проблемы, связанные с отсутствием теплоснабжения в жилых домах.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
Слабый туман, слабый гололед. Пасмурная погода может проясниться к вечеру. Без существенных осадков.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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