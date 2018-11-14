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14.11.2018  14:53   

Горячая линия для приема жалоб по отоплению начала работу

Многоканальный номер для приема обращений граждан по вопросам отсутствия теплоснабжения в жилых домах Харькова начал работу с 14 ноября.


// city.kharkov.ua

Оставить заявку можно по номеру КП «Харьковские тепловые сети»: 725-50-00.

Как сообщили на предприятии, запуск «горячей линии» позволит оперативно принимать заявки от харьковчан, и, соответственно, даст возможность быстрее решать проблемы, связанные с отсутствием теплоснабжения в жилых домах.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  горячая линия, отопительный сезон, жалобы, харьков
 
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