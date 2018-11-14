Завтра в 73 домах отключат отопление

С 8:00 до 20:00 15 ноября часть домов в Немышлянском районе останется без отопления и горячего водоснабжения.
Как сообщили в КП ХТС, будут проводиться ремонтные работы по устранению дефекта по ул. Пожарского, 10/2.
В связи с этим выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-96 с отключением отопления на 73 жилых дома, 1 школу, и горячего водоснабжения на 21 жилой дом, 1 школу, на участке, ограниченном: ул Пожарского, ул. Б. Хмельницкого, пр. Александровский, ул. Подгорного.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
Слабый туман, слабый гололед. Пасмурная погода может проясниться к вечеру. Без существенных осадков.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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