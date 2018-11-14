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14.11.2018  16:03   

Завтра в 73 домах отключат отопление

С 8:00 до 20:00 15 ноября часть домов в Немышлянском районе останется без отопления и горячего водоснабжения.


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Как сообщили в КП ХТС, будут проводиться ремонтные работы по устранению дефекта по ул. Пожарского, 10/2.

В связи с этим выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-96 с отключением отопления на 73 жилых дома, 1 школу, и горячего водоснабжения на 21 жилой дом, 1 школу, на участке, ограниченном: ул Пожарского, ул. Б. Хмельницкого, пр. Александровский, ул. Подгорного.

Тэги:  отопление, отключение, харьков
 
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