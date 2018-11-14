14.11.2018 18:11

Более 100 тысяч харьковских семей получают субсидию

114 тыс. 188 харьковским семьям с начала 2018 года назначена жилищная субсидия.



//dozor.kharkov.ua

Об этом сегодня, 14 ноября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.

По ее словам, государственная помощь еще для 50 тыс. семей - на стадии оформления. Всего же по состоянию на 1 ноября 2018 года субсидия назначена около 22% харьковских семей (в прошлом году - более 35%).

Лариса Болгова напомнила, что заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах можно отправить по почте на адрес управления труда и социальной защиты населения по месту регистрации или отослать в электронном виде через официальный веб-портал Министерства социальной политики (в этом случае в течение месяца необходимо будет подписать заявление и декларацию в управлении труда). Субсидия рассчитывается на неотопительный период – с 1 мая по 30 сентября и отопительный – с 1 октября по 30 апреля.

Директор департамента отметила, что если харьковчане успеют подать все необходимые документы до 15 декабря, субсидия будет им назначена с начала отопительного периода – с октября 2018 года. Тем, кому помощь была назначена еще в мае, субсидия продлевается автоматически.

Отметим, что с 1 октября, согласно постановлению Кабинета Министров, были внесены дополнительные изменения в порядок назначения жилищных субсидий. В частности, субсидию на общих условиях могут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя. Также право на помощь от государства имеют семьи, у которых отопительная, а не общая площадь жилья не превышает 120 кв. м для квартиры и 200 кв. м для индивидуального дома. На сверхнормативную площадь, но не более 30% от нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца, кто достиг пенсионного возраста и получает пенсию по выслуге лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства и семьи, в которых есть дети с инвалидностью.

Кроме того, если член домохозяйства имеет доход меньше среднемесячной заработной платы или если в составе домохозяйства есть алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), а также лица, которые находятся в местах лишения свободы, комиссия имеет право назначить субсидию. Также при определенных условиях могут получить субсидию граждане, оформившие два или более лицевых счета в большом доме или квартире. Лицам, которые имеют задолженность по уплате алиментов, субсидия не назначается.

Отметим, что при расчете субсидий для студентов, зарегистрированных в общежитии по месту учебы, доходы родителей не учитываются. Также не учитываются доходы одного из родителей в случае развода при назначении субсидии второму родителю с ребенком. В то же время денежные переводы, полученные из-за границы, теперь учитываются.