14.11.2018 19:49

В Харькове - делегация из немецкого города-побратима

Гости из муниципалитета Нюрнберга знакомятся с харьковским и опытом в сфере внедрения энергоэффективных технологий в бюджетных зданиях города.



//city.kharkov.ua

Визит проходит с 14 по 16 ноября в рамках сотрудничества по проекту «Партнерство с городами Украины» международного общества «Engagement Global», который реализуется при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

Гости посетили два образовательных учреждения Новобаварского района, а именно: школу №153 и детский сад №6, которые были модернизированы с учетом современных стандартов энергоэффективности и с применением новейших энергосберегающих технологий.

Кроме того, специалисты из Нюрнберга и Харькова провели рабочую встречу по вопросу подготовки «Плана действий устойчивого энергетического развития» в рамках Европейской инициативы «Соглашение мэров», которая направлена на снижение выбросов парниковых газов. Нюрнберг является участником этого соглашения с 2009 года, и на сегодняшний день город сократил выбросы на 45%.

Напомним, что Харьков присоединился к инициативе «Соглашение мэров» в конце 2016 года. В этом году, при поддержке специалистов из Нюрнберга и ведущих международных экспертов, городская власть ведет разработку «Плана действий устойчивого энергетического развития и климата города Харькова до 2030 года», а также «Реестра выбросов СО2».