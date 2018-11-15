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15.11.2018  08:01   

Где в Харькове не будет воды 15 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
проезд Загородный (ч/с) до 18:00 15 ноября; пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), ул. Валентиновская (Блюхера), 40 до 20:00 15 ноября.

Немышлянский район:
пр. Московский, 248-а-в, 250-в до 20:00 15 ноября.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 7 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №2, стояк) до 20:00 15 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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