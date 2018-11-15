Где в Харькове не будет воды 15 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
проезд Загородный (ч/с) до 18:00 15 ноября; пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), ул. Валентиновская (Блюхера), 40 до 20:00 15 ноября.
Немышлянский район:
пр. Московский, 248-а-в, 250-в до 20:00 15 ноября.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 7 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №2, стояк) до 20:00 15 ноября.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
Слабый туман, слабый гололед. Пасмурная погода может проясниться к вечеру. Без существенных осадков.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
влажн.:
давл.:
ветер: