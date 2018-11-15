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15.11.2018  10:50   

В домах по улицам Есенина и Морозова - вновь тепло

В жилые дома на улице Есенина и улице Морозова возобновлена подача тепла.


//streets-kharkiv.info
Бригады КП «Харьковские тепловые сети» устранили на теплосетях дефекты, которые стали причиной отключения теплоснабжения в части домов по ул. Есенина и ул. Мороза.
 
Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил заместитель главного инженера КП «Харьковские тепловые сети» Евгений Зинченко. 
 
По его словам, аварии на теплосетях произошли вчера, в связи с чем без отопления остались 89 пятиэтажных домов на Павловом Поле по ул. Есенина и два дома - №32 и 34 - по ул. Морозова. Так, на трубопроводах были выявлены незначительные свищи, и чтобы не допустить более серьезной аварии, ремонтные бригады незамедлительно приступили к устранению дефектов. 
 
Как сообщил Евгений Зинченко, неполадки были устранены по ул. Есенина еще вчера, и до 20:00 14 ноября тепло в микрорайоне запустили. По ул. Морозова ремонтные работы проводили ночью, и уже до 5:00 утра 15 ноября теплоснабжение в двух отключенных домах было возобновлено.
 
Также заместитель главного инженера отметил, что успешное проведение гидравлических испытаний в период подготовки к отопительному сезону не дает стопроцентной гарантии, что на теплосети дефектов нет, - с понижением температуры воздуха на трубы идет дополнительная нагрузка, так называемая температурная деформация, которая становится причиной порывов в наиболее слабых местах.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  отопительный сезон, харьков, есенина, морозова
 
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