Отключение тепла на Салтовке: в пятницу два микрорайона останутся без отопления и горячей воды

С 8:00 до 20:00 16 ноября отключат отопление и горячее водоснабжение в 605 и 535а микрорайонах
Отключение связано с выводом в ремонт участка тепломагистрали ТМ-52 по проспекту Тракторостроителей, 116, сообщили в КП «ХТС».
Без тепла и горячей воды временно останутся 56 жилых домов, 3 школы, 5 детских учреждений, ограниченных улицами Валентиновской, В.Зубенко, Гв.Широнинцев, проспектом Тракторостроителей.
Звезды обещают спокойный день. Мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
Главная цель Всемирного дня рециклинга (или вторичной переработки) – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
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ветер: