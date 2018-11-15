Главная Новости ЖКХ Отключение тепла на Салтовке: в пятницу два микрорайона останутся без отопления и горячей воды
15.11.2018  15:31   

Отключение тепла на Салтовке: в пятницу два микрорайона останутся без отопления и горячей воды

С 8:00 до 20:00 16 ноября отключат отопление и горячее водоснабжение в 605 и 535а микрорайонах


// NewsRoom

Отключение связано с выводом в ремонт участка тепломагистрали ТМ-52 по проспекту Тракторостроителей, 116, сообщили в КП «ХТС».

Без тепла и горячей воды временно останутся 56 жилых домов, 3 школы, 5 детских учреждений, ограниченных улицами Валентиновской, В.Зубенко, Гв.Широнинцев, проспектом Тракторостроителей.

Тэги:  отопление, отключение, харьков
 
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