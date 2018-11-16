Где в Харькове не будет воды 16 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
пр. Жуковского, 3 (п. №7, стояк), ул. Старошишковская, 11 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 319-а (п. №3, стояк), ул. Чернышевская, 15(стояк) до 20:00 16 ноября.
Московский район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с) до 20:00 16 ноября., ул. Валентиновская (Блюхера), 54 (п. №1) до 17:00 17 ноября.
Немышлянский район:
ул. Ферганская, 33-б (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 16 ноября.
Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 24 до 20:00 17 ноября.
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 16 (п. №2, стояк) до 20:00 16 ноября.
Звезды обещают спокойный день. Мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
Главная цель Всемирного дня рециклинга (или вторичной переработки) – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
влажн.:
давл.:
ветер: