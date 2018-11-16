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16.11.2018  08:03   

Где в Харькове не будет воды 16 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
пр. Жуковского, 3 (п. №7, стояк), ул. Старошишковская, 11 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 319-а (п. №3, стояк), ул. Чернышевская, 15(стояк) до 20:00 16 ноября.

Московский район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с) до 20:00 16 ноября., ул. Валентиновская (Блюхера), 54  (п. №1) до 17:00 17 ноября.

Немышлянский район:
ул. Ферганская, 33-б (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 16 ноября.

Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 24 до 20:00 17 ноября.

Шевченковский район:
ул. Старицкого, 16 (п. №2, стояк) до 20:00 16 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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