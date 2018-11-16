В Немышлянском и Индустриальном районах возобновили подачу тепла

В домах Немышлянского и Индустриального районов подачу тепла возобновили в 00:30 16 ноября.
Как сообщил заместитель главного инженера КП «Харьковские тепловые сети» Евгений Зинченко, по ул. Пожарского, 2/10 были проведены работы по устранению дефекта на трубопроводе.
Также он сообщил, что в связи с плановыми работами отопления нет еще в ряде домов. В частности, сегодня повреждение ликвидируют на трубопроводе по пр. Тракторостроителей. Отопления временно нет в 56 домах в микрорайонах 535-а и 605-1. Подачу услуги планируют возобновить ориентировочно в 20:00.
«Эти работы плановые, мы к ним готовились, предупреждали о них», - отметил заместитель главного инженера.
Кроме того, сегодня для улучшения гидравлического режима будут проведены работы на сети в 25-м микрорайоне. «Это Новые дома, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Сталинграда, ул. Садовопарковая, бульвар Жасминовый. Сейчас отключим, подозреваем, что вышла из строя задвижка, и заменим запорную арматуру», - пояснил Евгений Зинченко.
По его словам, без тепла и горячей воды временно будут 45 домов. Завершить ремонт планируют быстро, чтобы возобновить предоставление услуги уже в 16:00-18:00.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что связано с интеллектуальной сферой.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
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