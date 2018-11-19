19.11.2018 08:08

Где в Харькове не будет воды 19 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Московский, 302 (п. №2, стояк), ул. Косарева (Соколова), 4 (п. №1, стояк) до 20:00 19 ноября.



Киевский район:

ул. Барабашова, 38, ул. Гвардейцев Широнинцев, 121, 123, 125, ул. Натальи Ужвий, 62, 64, 66, 70 (эт. №9-16), 78, 80, ул. Гвардейцев Широнинцев, 127, ул. Метростроителей, 11, 15, ул. Академика Павлова, 319-а (п. №3, стояк), ул. Старошишковская, 11 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк), пер. 2-й Лесопарковский, 10 (п. №1, стояк), пер. 2-й Лесопарковский, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 19 ноября.



Московский район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), ул. Ивана Камышева, 38 (п. №1, спаренный стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 90 (п. №5, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №5, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29 (стояк), ул. Гарибальди, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 19 ноября.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 114 (п. №3, стояк) до 17:00 19 ноября; ул. Амосова, 17, 19, 21, ул. Харьковских Дивизий, 8/2 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 7/2 (п. №3, стояк), пр. Петра Григоренко, 5/2 (п. №1, стояк), ул. Ферганская, 31-а (п. №3, стояк) до 20:00 19 ноября.



Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 29 (п. №3) до 20:00 19 ноября; ул. Кибальчича, 27 (п. №4) до 20:00 18 ноября.



Основянский район:

пр. Гагарина, 176 (кор. №3, п. №2, стояк) до 20:00 19 ноября.



Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №12, стояк), проезд Садовый, 22-а (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 138-в (п. №1, стояк) до 20:00 19 ноября.



Холодногорский район:

пер. Мурмыловский (ч/с), пер. Сестрорецкий (ч/с), пер. Алябьева (ч/с), ул. Баррикадная (ч/с), пер. Пластичный, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 19 ноября.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 7 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 39 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 19 ноября.