Главная Новости ЖКХ Тепло в домах на Сумской и Тобольской будет к вечеру
19.11.2018  15:11   

Тепло в домах на Сумской и Тобольской будет к вечеру

Об этом сообщили в диспетчерской КП ХТС.


facebook.com

Тепло в отключенных домах дадут к вечеру
Как сообщили в диспетчерской КП «Харьковские тепловые сети», по состоянию на 8:00 19 ноября, теплоснабжения не было на ул. Сумской, 3 и ул. Тобольской, 33.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  тепло, отопительный сезон, харьков, сумская, тобольская
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.11 ЖКХ Как экономить тепло, учат на специальных курсах в Харькове 30.10 ЖКХ Игорь Терехов: Пуск тепла в Харькове проходит согласно графикам и ситуация является контролируемой 10.10 ЖКХ "Идем по приборам" - харьковчане смогут самостоятельно выбирать оптимальную систему индивидуального учета тепла
 
 

Видео

Пикет "с привкусом" политики состоялся в Харькове под горсоветом
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 