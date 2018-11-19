Тепло в домах на Сумской и Тобольской будет к вечеру

Об этом сообщили в диспетчерской КП ХТС.
Тепло в отключенных домах дадут к вечеру
Как сообщили в диспетчерской КП «Харьковские тепловые сети», по состоянию на 8:00 19 ноября, теплоснабжения не было на ул. Сумской, 3 и ул. Тобольской, 33.
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
влажн.:
давл.:
ветер: