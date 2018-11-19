19.11.2018 15:11

Тепло в домах на Сумской и Тобольской будет к вечеру

Об этом сообщили в диспетчерской КП ХТС.



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Тепло в отключенных домах дадут к вечеру

Как сообщили в диспетчерской КП «Харьковские тепловые сети», по состоянию на 8:00 19 ноября, теплоснабжения не было на ул. Сумской, 3 и ул. Тобольской, 33.