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20.11.2018  08:02   

Где в Харькове не будет воды 20 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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