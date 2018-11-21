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21.11.2018  08:07   

Где в Харькове не будет воды 21 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Барабашова, 38 (п. №11-13), ул. Веснина, 5, ул. Чкалова, 31, 33, 35, 37, 39, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7, ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, пер. Юрия Кондратюка (Ивана Кулика), 2/10, пер. 2-й Лесопарковский, 10 (п. №1, стояк), пер. 2-й Лесопарковский, 8 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 319-а (п. №3, стояк) до 20:00 21 ноября.

Московский район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29-г (п. №2, стояк) до 20:00 21 ноября.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 11, ул. Танкопия, 7/2 (п. №3, стояк) до 20:00 21 ноября.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №12, стояк), ул. Зерновая, 6 (п. №7, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 136 (п. №2, стояк), ул. Ньютона, 113 (п. №1, стояк) до 20:00 21 ноября.; ул. Кошкина, 4 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 22 ноября.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 21 ноября.

Шевченковский район:
пр. Победы, 75-б, 77-б, ул. Архитекторов, 30, ул. Деревянко, 7 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №2, стояк), пр. Победы, 66 (п. №9, стояк) до 20:00 21 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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