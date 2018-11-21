Главная Новости ЖКХ На Алексеевке жители верхних этажей ощущают нехватку воды: коммунальщики ликвидируют порыв
21.11.2018  13:30   

На Алексеевке жители верхних этажей ощущают нехватку воды: коммунальщики ликвидируют порыв

На Людвига Свободы ведутся аварийно-восстановительные работы на магистрали.


// vodokanal.kharkov.ua

Заявка о течи водопроводной магистрали поступила на диспетчерский пункт КП «Харьковводоканал» в 10:30.

«В 11:30 повреждение было локализовано, в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы на водопроводе», - сообщил заместитель генерального директора - директор комплекса «Харьководоснабжение» Владлен Волков.

По его словам, в связи с возникшим повреждением на водопроводной магистрали d = 400 мм в районе жилого дома по улице Людвига Свободы, 31, частично ограничено водоснабжение верхних этажей микрорайона Алексеевка.

На время проведения работ коммунальщики осуществляют подвоз воды автоцистернами.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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