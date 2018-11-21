На Алексеевке жители верхних этажей ощущают нехватку воды: коммунальщики ликвидируют порыв

На Людвига Свободы ведутся аварийно-восстановительные работы на магистрали.
Заявка о течи водопроводной магистрали поступила на диспетчерский пункт КП «Харьковводоканал» в 10:30.
«В 11:30 повреждение было локализовано, в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы на водопроводе», - сообщил заместитель генерального директора - директор комплекса «Харьководоснабжение» Владлен Волков.
По его словам, в связи с возникшим повреждением на водопроводной магистрали d = 400 мм в районе жилого дома по улице Людвига Свободы, 31, частично ограничено водоснабжение верхних этажей микрорайона Алексеевка.
На время проведения работ коммунальщики осуществляют подвоз воды автоцистернами.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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