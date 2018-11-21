21.11.2018 13:30

На Алексеевке жители верхних этажей ощущают нехватку воды: коммунальщики ликвидируют порыв

На Людвига Свободы ведутся аварийно-восстановительные работы на магистрали.



// vodokanal.kharkov.ua

Заявка о течи водопроводной магистрали поступила на диспетчерский пункт КП «Харьковводоканал» в 10:30.



«В 11:30 повреждение было локализовано, в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы на водопроводе», - сообщил заместитель генерального директора - директор комплекса «Харьководоснабжение» Владлен Волков.



По его словам, в связи с возникшим повреждением на водопроводной магистрали d = 400 мм в районе жилого дома по улице Людвига Свободы, 31, частично ограничено водоснабжение верхних этажей микрорайона Алексеевка.



На время проведения работ коммунальщики осуществляют подвоз воды автоцистернами.