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22.11.2018  08:15   

Где в Харькове не будет воды 22 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 2-а до 17:00 22 ноября.

Киевский район:
ул. Чкалова, 31, 33, 35, 37, 39, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7, ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, пер. Юрия Кондратюка (Ивана Кулика), 2/10 до 20:00 22 ноября., ул. Академика Павлова, 319-а (п. №3, стояк) до 20:00 23 ноября.

Московский район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), пр. Тракторостроителей, 160 (п. №3) до 20:00 22 ноября.

Немышлянский район:
ул. Соревнования (ч/с), ул. Немышлянская (ч/с), ул. Амосова, 5 (п. №10, стояк) до 20:00 22 ноября.

Слободской район:
ул. Зерновая, 6 (п. №7, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, стояк) до 20:00 22 ноября.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 22 ноября.

Шевченковский район:
пр. Независимости (Правды), 17, ул. Старицкого, 16 (п. №2, стояк) до 20:00 22 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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