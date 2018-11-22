Где в Харькове не будет воды 22 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 2-а до 17:00 22 ноября.
Киевский район:
ул. Чкалова, 31, 33, 35, 37, 39, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7, ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, пер. Юрия Кондратюка (Ивана Кулика), 2/10 до 20:00 22 ноября., ул. Академика Павлова, 319-а (п. №3, стояк) до 20:00 23 ноября.
Московский район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), пр. Тракторостроителей, 160 (п. №3) до 20:00 22 ноября.
Немышлянский район:
ул. Соревнования (ч/с), ул. Немышлянская (ч/с), ул. Амосова, 5 (п. №10, стояк) до 20:00 22 ноября.
Слободской район:
ул. Зерновая, 6 (п. №7, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, стояк) до 20:00 22 ноября.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 22 ноября.
Шевченковский район:
пр. Независимости (Правды), 17, ул. Старицкого, 16 (п. №2, стояк) до 20:00 22 ноября.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
влажн.:
давл.:
ветер: