23.11.2018 08:11

Где в Харькове не будет воды 23 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 34-б (п. №1, стояк) до 20:00 23 ноября.



Киевский район:

ул. Астрономическая, 35-б (п. №3, стояк) до 17:00 23 ноября; ул. Академика Павлова, 319-а (п. №3, стояк), ул. Чкалова, 31, 33, 35, 37, 39, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7, ул. Звездная, 36, ул. Звездная, 34, 40, 42/13, пер. Юрия Кондратюка (Ивана Кулика), 2/10, проезд Электроинструментальный, 7 до 20:00 23 ноября.



Московский район:

пер. Адыгейский, 29 до 18:00 23 ноября; пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), ул. Героев Труда, 70 (п. №10) до 20:00 23 ноября.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 11 до 20:00 23 ноября.



Новобаварский район:

ул. Менделеева, 23/2 (п. №1), ул. Малогончаровская (ч/с), ул. Маршала Конева, 7, 9, 13, ул. Малогончаровская, 1/24, 4, 6, 9, 10, ул. Дмитриевская, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 23 до 20:00 23 ноября.



Основянский район:

ул. Кузнечная, 4, 6, пер. Лопатинский, 13, 15, пер. Соляниковский, 2, 3, 4, 5 до 18:00 23 ноября.



Слободской район:

ул. Зерновая, 6 (п. №7, стояк), пр. Петра Григоренко, 18-а (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 7/1 (п. №1, стояк) до 20:00 23 ноября.



Шевченковский район:

ул. Старицкого, 16 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 202, 218, пр. Людвига Свободы, 53 до 20:00 23 ноября.