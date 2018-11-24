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24.11.2018  10:30   

Платежки харьковчанам за газ будут меньше: НКРЭ запретила проводить доначисления харьковчанам за природный газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, принял решение, которым запретила Харьковгаз сбыт проводить доначисления в платежки за природный газ.


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Об этом на своей странице в Facebook  написала председатель НКРЕКП Оксана Кривенко.

Напомним, 20 ноября на своей официальной странице  ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» объявило о повышении цен «задним числом».

«С октября 2018 года все категории потребителей газа Харьковской области будут рассчитываться за объемы топлива, приведенные к стандартным условиям. До этого времени только бытовые потребители были исключением и рассчитывались за газ без учета влияния на его объем температуры.» - говорилось в сообщении.

В течение нескольких дней появиласьFacebook-реакция контролирующего цены представителя госоргана.

«Проведенный мониторинг рынка показал, что подавляющее большинство операторов газораспределительных сетей в платежных документах за октябрь этого года осуществила доначисление бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, учитывающих разницу в приведении к стандартным условиям», - отметила председатель НКРЕКП Оксана Кривенко.

По ее словам, узлы учета природного газа в точках передачи газ в связи с газотранспортной системы к газораспределительной системы в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20 ℃), однако счетчики газа в бытовых потребителях не осуществляют такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды.

«То есть если рассматривать приведенный пример при фактической температуре окружающей среды в 5 ℃ производственно-технологическими потерями операторов ГРМ есть 51 кубометр (1000 куб м - 949 куб м)», - подчеркнула Кривенко.

Она также отметила, что объемы таких потерь уже рассчитываются в соответствии с методикой, утвержденной Минэнерго. НКРЕКП при расчете тарифа учла объемы потерь операторов ГРМ, которые были утверждены Минэнерго.

В Нацкомиссии решили провести нормативно-правовое регулирование данной проблематики через внесение изменений в Закон Украины «О рынке природного газа» путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 ℃ на 0 ℃. Такие стандарты применяются во всех странах Европейского Союза.

Также НКРЕКП рекомендовала Минэнергоуглю выполнить требования ЗУ «О рынке природного газа», разработать необходимые технические регламенты и осуществить переход к измерению природного газа в энергетических единицах.

 

Источник:   Еpravda
 Тэги:  газ, харьков, платежки, тариф, запрет, повышение
 
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