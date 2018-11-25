25.11.2018 09:45

Где в Харькове не будет воды 25 наября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 09:00)



://vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 34-б (п. №1, стояк) до 20:00 25.11.18 г.; ул. Душкина (Тухачевского), 4 (п. №3) до 17:00 26.11.18 г.

Киевский район:

ул. Чкалова, 31, 33, 35, 37, 39, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7, ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, проезд Электроинструментальный, 7, ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 до 20:00 25.11.18 г.

Московский район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с) до 20:00 25.11.18 г., ул. Академика Павлова, 162-ж (п. №1, стояк) до 17:00 26.11.18 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №3, стояк), ул. Познанская, 12 (п. №11, стояк), пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №1, стояк) до 20:00 26.11.18 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 262, Салтовское шоссе, 114 (п. №1, стояк) до 17:00 26.11.18 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 43, пр. Гагарина, 43/1, 43/2 до 20:00 25.11.18 г., ул. Зерновая, 6 (п. №7, стояк) до 20:00 26.11.18 г.

Шевченковский район:

ул. Старицкого, 16 (п. №2,5 стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №9, стояк) до 20:00 26.11.18 г.