Где в Харькове не будет воды 25 наября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 09:00)
Индустриальный район:
ул. Северина Потоцкого, 34-б (п. №1, стояк) до 20:00 25.11.18 г.; ул. Душкина (Тухачевского), 4 (п. №3) до 17:00 26.11.18 г.
Киевский район:
ул. Чкалова, 31, 33, 35, 37, 39, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7, ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, проезд Электроинструментальный, 7, ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 до 20:00 25.11.18 г.
Московский район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с) до 20:00 25.11.18 г., ул. Академика Павлова, 162-ж (п. №1, стояк) до 17:00 26.11.18 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №3, стояк), ул. Познанская, 12 (п. №11, стояк), пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №1, стояк) до 20:00 26.11.18 г.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 262, Салтовское шоссе, 114 (п. №1, стояк) до 17:00 26.11.18 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 43, пр. Гагарина, 43/1, 43/2 до 20:00 25.11.18 г., ул. Зерновая, 6 (п. №7, стояк) до 20:00 26.11.18 г.
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 16 (п. №2,5 стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №9, стояк) до 20:00 26.11.18 г.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
Суббота по инерции будет малооблачной и местами солнечной, а в воскресенье синоптики обещают Харькову первый снег.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
влажн.:
давл.:
ветер: