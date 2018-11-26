26.11.2018 08:01

Где в Харькове не будет воды 26 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)



://vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район:

ул. Роганская (ч/с) до 18:00 26.11.18 г., ул. Северина Потоцкого, 34-б (п. №1, стояк), ул. Душкина (Тухачевского), 4 (п. №3) до 20:00 26.11.18 г.

Киевский район:

ул. Чкалова, 31, 33, 35, 37, 39, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7, ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, проезд Электроинструментальный, 7, ул. Ростовская (ч/с), ул. Луганская (ч/с), пер. 2-й Лесопарковский, 8 (п. №2, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 44-а (п. №2, стояк) до 20:00 26.11.18 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 162-ж (п. №1, стояк) до 17:00 26.11.18 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №3, стояк), ул. Познанская, 12 (п. №11, стояк), пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №14, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 52 (п. №7, стояк) до 20:00 26.11.18 г.

Немышлянский район:

ул. Ферганская, 31 (п. №6, стояк) до 20:00 26.11.18 г.; Салтовское шоссе, 114 (п. №1, стояк), 246-а (п. №6, стояк) до 17:00 26.11.18 г.

Слободской район:

ул. Зерновая, 6 (п. №7, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк), ул. Александра Матросова, 6-а (п. №5, стояк) до 20:00 26.11.18 г.

Шевченковский район:

ул. Старицкого, 16 (п. №2,5, стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), 12 (п. №1, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 20 (п. №2), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №5, стояк) до 20:00 26.11.18 г.