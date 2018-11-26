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26.11.2018  16:40   

Харьковоблэнерго предложил потребителям перезаключить договора

До католического рождества харьковчане должны определиться с тем оператором, который им будет поставлять электричество со следующего года и тарифом, по которому это будет происходить.


://oblenergo.kharkov.ua

На своем сайте за месяц до «deadline» (крайнего срока закючения договора)  АО «Харьковоблэнерго» организовано вручение потребителям Заявлений-присоединение к публичному договору о предоставлении услуг по распределению электрической энергии, который в соответствии с требованиями Закона Украины «О рынке электрической энергии» и Правил розничного рынка электрической энергии должно быть заключенным оператором системы распределения (энергоснабжающей организацией ) со всеми потребителями.

Внимание потребителей акцентировано на том, что действующим законодательством предусмотрено, что указанный договор считается заключенным при выполнении одного из условий:

  1. Подписание потребителем заявления-присоединения к договору, которая должна быть возвращена в адрес АО «Харьковоблэнерго» любым удобным способом (в том числе фотокопию на электронный адрес ikc01@obl.kh.energy.gov.ua),
  2. Уплата по счету (квитанции), который будет отправлен (предоставленный) в декабре текущего года,
  3. Если потребитель к 25.12.2018 не обратился в АО «Харьковоблэнерго» с возражениями относительно заключения договора и употребил начиная с 01.01.2019 определенный объем электроэнергии.

В случае наступления любого из перечисленных условий, договор будет считаться заключенным, то есть возвращение заявления-присоединения не является обязательным.

Заключенный таким образом договор свидетельствует о получении потребителем права получать услугу по распределению электрической энергии.

Одновременно потребителя проинформировано, что начиная с 01.01.2019 АО «Харьковоблэнерго» прекращает хозяйственную деятельность по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу.

Начиная с 01.01.2019 поставке электрической энергии бытовым и малым НЕ бытовым потребителям на условиях универсальной услуги на территории Харьковской области будет осуществляться исключительно выделенным из состава АО «Харьковоблэнерго» электроснабжающей предприятия ЗАО «Харьковэнергосбыт».

Всем остальным потребителям, вместе с ЗАО «Харьковэнергосбыт» поставки электрической энергии на территории Харьковской области начиная с 01.01.2019 сможет осуществлять любой другой поставщик, будет иметь соответствующую лицензию и получит доступ к электрическим сетям АО «Харьковоблэнерго».

Заявление-присоединение к договорам поставки электроэнергии, коммерческие предложения, текст договоров и другая полезная информация по этим вопросам размещены на официальном сайте https://zbutenergo.kharkov.ua.

Кроме этого, бланк заявления-присоединения к договору о поставках электроэнергии можно получить в местах обслуживания потребителей.

«Учитывая изложенное, для корректного перехода от одного поставщика к другому 01.01.2019, советуем Вам предоставить в АО «Харьковоблэнерго» зафиксированы 31.12.2018 показы средств учета в удобный для Вас способ из перечисленных на официальном сайте https: //www.oblenergo.kharkov .ua.» - говорится в сообщении

Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  поставка, свет, харьков, облэнерго, поставщик, квитанция, договор
 
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