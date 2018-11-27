Где в Харькове не будет воды 27 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)
Киевский район:
ул. Сагайдачного (ч/с), ул. Ростовская (ч/с), ул. Курская (ч/с), ул. Кисловодская (ч/с), ул. Двуречная (ч/с), ул. Луганская (ч/с), ул. Шевченко (ч/с) до 20:00 27.11.18 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 52 (п. №7, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №11, стояк) до 20:00 27.11.18 г.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 262-а (п. №1) до 20:00 27.11.18 г.
Слободской район:
ул. Зерновая, 6 (п. №7, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк), пер. Забайкальский, 9 (п. №1) до 20:00 27.11.18 г.
Холодногорский район:
ул. Огаревская, 16 (стояк) до 20:00 27.11.18 г.
Шевченковский район:
пер. 23 Августа, 3 (п. №1) до 17:00 27.11.18 г.; ул. Архитекторов, 22, 28, 34, ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 20 (п. №2), пр. Победы, 71-б (п. №2, стояк) до 20:00 27.11.18 г.
Больше слушайте, нежели говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
Ночью и утром местами туман. На протяжении всего дня ожидается снег, мокрый снег, который к вечеру ослабнет. На дорогах гололедица.
После Филиппова дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
влажн.:
давл.:
ветер: