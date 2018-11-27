27.11.2018 18:55

Перерасчет будет: заявление Харьковских тепловых сетей

Харьковчане не должны платить за отопление, когда его в их домах не было. Именно такого мнения придерживаются в теплосетях.



// izvestia.kharkov.ua

В городе создали специальную базу, которая отображает состояние поданого тепла. И по заявлению специалистов предприятия перерасчет за услуги постоянно продолжается.



«Естественно, за неоказанную услугу харьковчанам будет выполнен перерасчет. Это однозначно. Не нужно беспокоиться, что это остается без внимания. На контроле оперативность выявления таких случаев, конкретных адресов, конкретных домов, и чтобы эта информация находила свое отражение как можно быстрее в базе данных, используемой для начисления оплаты за поденное тепло. Следовательно, лишнего начислено не будет», – уверяет заместитель генерального директора по теплосбытовой работе Сергей Медведев.



Однако, несмотря на перерасчет услуг, долг харьковчан все равно растет. Сейчас он составляет почти 2 миллиарда гривен. Именно поэтому в теплосетях напоминают, что пользователи услуг могут разделить свой долг на определенный срок или оформить субсидию.



Но государственная помощь оказывается только в том случае, когда у человека нет долга, поэтому в теплосети предлагают свой дополнительный алгоритм.



«Есть механизм составления договора реструктуризации этой задолженности. Управление труда и соцзащиты оформляют субсидию при наличии договора о реструктуризации такой задолженности, поэтому такие договора мы составляем часто, обращаются к нам люди тоже часто, мы делаем их и здесь в операционном зале на Мефодиевской, 11, а также на любом районном филиале ХТС», рассказал Сергей Медведев.