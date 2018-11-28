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28.11.2018  08:05   

Где в Харькове не будет воды 28 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)


://vodokanal.kharkov.ua

Киевский район: 
бульвар Мира, 2 до 17:00 28.11.18 г.; ул. Дружбы Народов, 267 (п. №1-3), ул. Натальи Ужвий, 60 п. №2), ул. Дружбы Народов, 267 до 20:00 28.11.18 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №1, стояк) до 20:00 28.11.18 г.

Основянский район: 
наб. Гимназическая (Красношкольная), 14 до 13:00 28.11.18 г., пр. Гагарина, 176 (кор. №3, п. №3, стояк) до 20:00 28.11.18 г.

Слободской район: 
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк) до 20:00 28.11.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Ильинская, 67 (п. №1) до 17:00 28.11.18 г., ул. Золочевская, 21, 23, 25 до 20:00 28.11.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Новомирная (ч/с), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 70 (п. №8, стояк), 76 (п. №10, стояк) до 20:00 28.11.18 г.

Источник:   Харьководоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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