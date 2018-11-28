28.11.2018 08:05

Где в Харькове не будет воды 28 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)



://vodokanal.kharkov.ua

Киевский район:

бульвар Мира, 2 до 17:00 28.11.18 г.; ул. Дружбы Народов, 267 (п. №1-3), ул. Натальи Ужвий, 60 п. №2), ул. Дружбы Народов, 267 до 20:00 28.11.18 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №1, стояк) до 20:00 28.11.18 г.

Основянский район:

наб. Гимназическая (Красношкольная), 14 до 13:00 28.11.18 г., пр. Гагарина, 176 (кор. №3, п. №3, стояк) до 20:00 28.11.18 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк) до 20:00 28.11.18 г.

Холодногорский район:

ул. Ильинская, 67 (п. №1) до 17:00 28.11.18 г., ул. Золочевская, 21, 23, 25 до 20:00 28.11.18 г.

Шевченковский район:

ул. Новомирная (ч/с), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 70 (п. №8, стояк), 76 (п. №10, стояк) до 20:00 28.11.18 г.