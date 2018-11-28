Город выделил средства на теплые кредиты

В городе выделили средства на возмещение процентов по «теплым» кредитам.
2 млн грн будет выделено из городского бюджета Харькова на выполнение городской программы частичного возмещения физическим лицам процентов по кредитам на энергосбережение в 2019 году.
Соответствующее решение было принято сегодня, 28 ноября, на сессии Харьковского городского совета.
Эти средства позволят обеспечить частичное возмещение физическим лицам процентов по кредитам (в размере учетной ставки Нацбанка Украины), привлеченным на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов для утепления жилья.
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