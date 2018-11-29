Где в Харькове не будет воды 29 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)
Индустриальный район:
ул. Генерала Момота (3-го Интернационала), 17 (п. №4) до 17:00 29.11.18 г.
Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 267 (п. №1-3), ул. Вологодская (ч/с), ул. Новоалександровская (ч/с), спуск Даниловский (ч/с), ул. Дружная (ч/с), проезд 1-й Даниловский (ч/с), проезд 2-й Даниловский (ч/с), ул. Гацева, 7-а (п. №2, спаренный стояк), ул. Вологодская, 35 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 29.11.18 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 126-а (стояк), ул. Академика Павлова, 162-ж (п. №1, стояк) до 20:00 29.11.18 г.
Немышлянский район:
пр. Московский, 202/1 (спаренный стояк) до 17:00 29.11.18 г.
Новобаварский район:
ул. Дмитриевская, 20 до 20:00 29.11.18 г.
Основянский район:
ул. Валдайская, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 29.11.18 г.
Холодногорский район:
ул. Горная (ч/с), ул. Добродецкого, 8, 10, 10-а, 10-б, ул. Рельефная, 1-а, ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №1, стояк) до 20:00 29.11.18 г.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 20 до 17:00 29.11.18 г.; ул. Новомирная (ч/с), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), пр. Победы, 66 (п. №2), 70 (п. №8, стояк), 76 (п. №10, стояк) до 20:00 29.11.18 г.
Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм активно противиться этому порыву. Чтобы превратить минусы дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
влажн.:
давл.:
ветер: