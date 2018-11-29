29.11.2018 19:56

Харьковгорлифт меняет оборудование на неинтересное ворам

Количество хищений лифтового оборудования в Харькове уменьшилось в 2 раза.



// izvestia.kharkov.ua

К промеру, во втором подъезде дома по улице Большой Кольцевой, 136 не работал лифт, потому что станцию управления похитили искатели металла. Сейчас здесь уже установили новую систему. Она не представляет такой ценности, так как изготовлена без использования меди, - объясняет инженер КСП «Харьковгорлифт» Михаил Кравченко.



«Данная система позволяет диагностировать массу неисправностей: пропадание напряжение, разрыв цепей безопасности контактных. Это ускоряет поиски устранения неисправностей. Также данная система позвоялет настроить гибко алгорит под каждого жильца, то есть выдержка дверей по времени, регистрация приказов», – рассказал он.



Станцию управления в этом районе похитили еще в двенадцати подъездах, пока их все заменяют, рассказывают на предприятии.



«На сегодняшний момент установлено уже 8 станций, закуплены еще четыре. Мы доукомплектовуем необходимыми запасными частями и с понедельника приступаем восстанавливать. Останется одна станция, к которой приступим где-то к концу следующей недели. Всего в этом году нами зафиксировано порядка 190 с лишним случаев хищений», – рассказал заместитель главного инженера КСП «Харьковгорлифт» Михаил Адаменко.



Убытки от этого - два с половиной миллиона гривен, говорит Михаил Адаменко. Однако все же утверждает, что случаев краж лифтового оборудования по сравнению с прошлыми годами стало меньше чуть ли не в два раза.



Для этого на предприятии провели колоссальную работу. В частности, уже установили шестьсот антивандальных дверей в машинных помещениях, все они оборудованы сигнализацией, и в случае взлома приезжает охрана.



«В течении двух минут бригада быстрого реагирования прибывает на место. На сегодняшний момент закрыты таким образом практически все машинные помещения города. Но, к сожалению, злоумышленники умудряются обойти, взломать, вырвать за одну-две минуты, спрятаться в близлежащих квартирах», – поделился Михаил Адаменко.



Тем не менее, отметил Михаил Адаменко, поймали семь грабителей. Ведется следствие, за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.