Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 30 ноября
30.11.2018  08:08   

Где в Харькове не будет воды 30 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)


://vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район: 
пр. Московский, 300 (п. №2, стояк), б-р Грицевца, 9 (п. №1) до 20:00 30.11.18 г.

Киевский район: 
ул. Дружбы Народов, 267 (п. №1-3), ул. Вологодская (ч/с), ул. Новоалександровская (ч/с), пер. Воробьева, 4, 9/1, ул. Гражданская, 7, ул. Пушкинская, 54 (п. №2) до 20:00 30.11.18 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 44(стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-а (п. №6, стояк) до 20:00 30.11.18 г.

Основянский район: 
ул. Валдайская, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 30.11.18 г.

Слободской район: 
ул. Ньютона, 113 (п. №1, стояк) до 20:00 30.11.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Залютинская, 53, ул. Осетинская (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №1, стояк) до 20:00 30.11.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Новомирная (ч/с), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), 11 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 30.11.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.11 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 29 ноября 28.11 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 28 ноября 27.11 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 27 ноября
 
 

Видео

Александр Грановский: будем реформировать медицину совместно с харьковскими врачами
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 