Где в Харькове не будет воды 30 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)
Индустриальный район:
пр. Московский, 300 (п. №2, стояк), б-р Грицевца, 9 (п. №1) до 20:00 30.11.18 г.
Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 267 (п. №1-3), ул. Вологодская (ч/с), ул. Новоалександровская (ч/с), пер. Воробьева, 4, 9/1, ул. Гражданская, 7, ул. Пушкинская, 54 (п. №2) до 20:00 30.11.18 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 44(стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-а (п. №6, стояк) до 20:00 30.11.18 г.
Основянский район:
ул. Валдайская, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 30.11.18 г.
Слободской район:
ул. Ньютона, 113 (п. №1, стояк) до 20:00 30.11.18 г.
Холодногорский район:
ул. Залютинская, 53, ул. Осетинская (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №1, стояк) до 20:00 30.11.18 г.
Шевченковский район:
ул. Новомирная (ч/с), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), 11 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 30.11.18 г.
Если есть возможность, проведите день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом вас месте будут как никогда актуальны.
Календарная осень заканчивается морозами, сильным холодным ветром и ясной погодой. Без осадков.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
влажн.:
давл.:
ветер: