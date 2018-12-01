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01.12.2018  10:32   

Где в Харькове не будет воды 1 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 52, 52-а пр. Московский, 300 (п. №2, стояк) до 20:00 1 декабря.

Киевский район:
пер. 1-й Лесопарковский, 3-а, 5, ул. Старошишковская, 2, до 20:00 1 декабря.

Московский район:
пр. Московский, 85, 89 до 18:00 1 декабря., ул. Бучмы (Ком. Уборевича), 44 (п. №8, стояк), ул. Героев Труда, 17 (стояк) до 20:00 3 декабря.

Новобаварский район:
ул. Пермская, 11 (п. №1) до 20:00 1 декабря.

Основянский район:
ул. Валдайская, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 1 декабря.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №5, стояк) до 20:00 3 декабря.

Холодногорский район:
ул. Осетинская (ч/с) до 20:00 1 декабря.

Шевченковский район:
ул. Новомирная (ч/с), ул. Бакулина, 1 ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 11 (п. №1 спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 64 (п. №4), ул. Отакара Яроша, 23, пр. Победы, 75-б (п. №3) до 20:00 1 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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