Где в Харькове не будет воды 1 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 52, 52-а пр. Московский, 300 (п. №2, стояк) до 20:00 1 декабря.
Киевский район:
пер. 1-й Лесопарковский, 3-а, 5, ул. Старошишковская, 2, до 20:00 1 декабря.
Московский район:
пр. Московский, 85, 89 до 18:00 1 декабря., ул. Бучмы (Ком. Уборевича), 44 (п. №8, стояк), ул. Героев Труда, 17 (стояк) до 20:00 3 декабря.
Новобаварский район:
ул. Пермская, 11 (п. №1) до 20:00 1 декабря.
Основянский район:
ул. Валдайская, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 1 декабря.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №5, стояк) до 20:00 3 декабря.
Холодногорский район:
ул. Осетинская (ч/с) до 20:00 1 декабря.
Шевченковский район:
ул. Новомирная (ч/с), ул. Бакулина, 1 ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 11 (п. №1 спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 64 (п. №4), ул. Отакара Яроша, 23, пр. Победы, 75-б (п. №3) до 20:00 1 декабря.
С одной стороны день предполагает большие возможности, с другой же – лень. Если сумеете мобилизоваться, то можете смело браться даже за самые безнадежные дела.
Зима в Харькове и области начнется метелью, гололедом и налипанием мокрого снега. Зато с субботы ожидается потепление.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
влажн.:
давл.:
ветер: