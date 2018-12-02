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02.12.2018  10:21   

Где в Харькове не будет воды 2 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №1), пр. Индустриальный (Фрунзе), 42, 44, 46, 50, 52, 54/47 до 20:00 2 декабря.

Киевский район:
ул. Потебни, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12/14, 18, ул. Девичья (Демченко), 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, до 20:00 2 декабря.

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №8, стояк), шоссе Салтовское, 141 (п. №5, стояк) до 20:00 3 декабря.

Новобаварский район:
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 7 (п. №5, спаренный стояк), ул. Пермская, 11 (п. №2, подъезд) до 20:00 2 декабря.

Основянский район:
ул. Валдайская, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 2 декабря.

Слободской район:
ул. Зерновая, 6/6 (п. №3) до 17:00 2 декабря, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №5, стояк) до 20:00 3 декабря.

Шевченковский район:
ул. Алексеевская (ч/с), въезд 1-й Алексеевский (ч/с), ул. Броневая (ч/с), ул. Алексеевская, 30 до 19:00 2 декабря, ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), 11 (п. №1, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 23, пр. Победы, 62-б, (п. №6, стояк), 65-б (п. №3, стояк), 75-б (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 3 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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