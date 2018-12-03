Где в Харькове не будет воды 3 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №1, подъезд) до 20:00 3 декабря.
Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 3-а (п. №3, стояк) ул. Потебни,1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12/14, 18, ул. Девичья (Демченко), 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16 до 20:00 3 декабря.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №8, стояк), шоссе Салтовское, 141 (п. №5, стояк) до 20:00 3 декабря.
Новобаварский район:
ул. Пермская, 11 (п. №2, подъезд), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 7 (п. №5, спаренный стояк), ул. Полтавский шлях, 123 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 3 декабря.
Слободской район:
ул. Зерновая, 6/6 (п. №3), ул. Танкопия, 6(п. №8, стояк) до 20:00 3 декабря.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), 11(п. №1, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №4, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №6, стояк), 75-б (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 3 декабря.
Звезды на стороне тех, кто не пренебрегает порядком. В течение дня возможны как встречи со старыми друзьями, так и предложение участвовать в каких-либо новых проектах.
Зима в Харькове и области начнется метелью, гололедом и налипанием мокрого снега. Зато с субботы ожидается потепление.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
влажн.:
давл.:
ветер: