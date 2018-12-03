03.12.2018 14:01

Харьковчане осаждают личный кабинет Харьковгоргаза

Ежемесячно в «Личном кабинете» регистрируются около тысячи потребителей газа.



//khgor.104.ua

Только в ноябре в нем зарегистрировались 1300 клиентов «Харьковгоргаз», отметили в ведомстве. Сам сервис доступен потребителям с 2015 года, и им пользуется уже каждый пятый харьковчанин

В Харьковгоргазе отметили, что активный прирост новых регистраций пользователей сервиса 104.ua происходит с началом холодов, то есть отопительного периода. Прежде всего, это очень удобно и просто. В «Личном кабинете» клиенты «Харьковгоргаза» могут передать показания счетчика, произвести оплату услуг. Все обращения направляются в контакт-центр для потребителей природного газа.



«Одна из самых популярных функций «Личного кабинета»- передача показаний счетчика. Ежемесячно с помощью онлайн сервиса данные своих приборов к газораспределительной компании направляет примерно 125 тыс. потребителей. При этом благодаря сервису показания их счетчиков сразу попадают в автоматизированнуй базу, что позволяет избежать человеческого фактора при их обработке» – прокомментировала начальник управления клиентского центра ПАО «Харьковгоргаз» Светлана Андреева.



В коммунальной службе напомнили и о дополнительном сервисе – мобильном приложении 104 Mobile для потребителей газа. Оно существует с начала года, и с его помощью через смартфон можно быстро и удобно передать показания счетчика и заплатить за газ онлайн.



Чтобы стать пользователем сервиса нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте 104.ua. Для этого понадобится: номер лицевого счета, сумма последней оплаты, контактный телефон и е-mail.