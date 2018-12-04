Где в Харькове не будет воды 4 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 20, 22, 26 до 20:00 04.12.18 г.
Киевский район:
пл. Конституции, 20 до 12:00 04.12.18 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 3-а (п. №3, стояк), ул. Девичья (Демченко), 14, 16 до 20:00 04.12.18 г.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №8, стояк) до 20:00 04.12.18 г.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №4, спаренный стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №3, стояк) до 20:00 04.12.18 г.
Основянский район:
ул. Южная (ч/с), ул. Екатерининская (Примакова) (ч/с), ул. Воскресенская (Урицкого), 13, 19, 23, ул. Валдайская, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 04.12.18 г.
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №8, стояк), ул. Зерновая, 53-б (п. №6, стояк) до 20:00 04.12.18 г.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 04.12.18 г.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
влажн.:
давл.:
ветер: