Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 4 декабря. Список адресов
04.12.2018  08:02   

Где в Харькове не будет воды 4 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. 12 Апреля, 20, 22, 26 до 20:00 04.12.18 г.

Киевский район: 
пл. Конституции, 20 до 12:00 04.12.18 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 3-а (п. №3, стояк), ул. Девичья (Демченко), 14, 16 до 20:00 04.12.18 г.

Московский район: 
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №8, стояк) до 20:00 04.12.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №4, спаренный стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №3, стояк) до 20:00 04.12.18 г.

Основянский район: 
ул. Южная (ч/с), ул. Екатерининская (Примакова) (ч/с), ул. Воскресенская (Урицкого), 13, 19, 23, ул. Валдайская, 24 (п. №3, стояк)  до 20:00 04.12.18 г.

Слободской район: 
ул. Танкопия, 6 (п. №8, стояк), ул. Зерновая, 53-б (п. №6, стояк) до 20:00 04.12.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 04.12.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 3 декабря. Список адресов 02.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 2 декабря. Список адресов 01.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 1 декабря. Список адресов
 
 

Видео

Мировой банк готов выделить Харькову еще 14 млн. долларов для замены теплосетей
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 