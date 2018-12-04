Порыва на магистральном водопроводе не было: на трубу упала плита

Стали известны причины потопа на Алексеевке.
Ситуацию вокруг искусственного потопа на Алексеевке прокомментировал на своей странице в Фейсбук Начальник департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко:
«Первая масштабная авария зимы» - сообщает одно издание. Другое, третье и так до бесконечности пишут о том, что в вчера прорвало магистральный водопровод на Алексеевке.
А в том, что произошло – никто даже желания разобраться не проявляет.
Порыва не было. Были ремонтные дорожные работы. Рабочие в силу причин, которые сейчас устанавливаются, уронили бетонную плиту на трубу диаметром в метр, в следствие чего в ней образовалась прореха, и как следствие – потоп.
Воду оперативно отключили. Работы длились до позднего вечера, и уже в 23 часа воду в дома на Алексеевке дали. В 23 часа, а не в 2 ночи, как пишут некоторые.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: