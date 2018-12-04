Главная Новости ЖКХ Порыва на магистральном водопроводе не было: на трубу упала плита
04.12.2018  13:49   

Порыва на магистральном водопроводе не было: на трубу упала плита

Стали известны причины потопа на Алексеевке.


//057.ua

Ситуацию вокруг искусственного потопа на Алексеевке прокомментировал на своей странице в Фейсбук Начальник департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко:

«Первая масштабная авария зимы» - сообщает одно издание. Другое, третье и так до бесконечности пишут о том, что в вчера прорвало магистральный водопровод на Алексеевке.

А в том, что произошло – никто даже желания разобраться не проявляет.

Порыва не было. Были ремонтные дорожные работы. Рабочие в силу причин, которые сейчас устанавливаются, уронили бетонную плиту на трубу диаметром в метр, в следствие чего в ней образовалась прореха, и как следствие – потоп.

Воду оперативно отключили. Работы длились до позднего вечера, и уже в 23 часа воду в дома на Алексеевке дали. В 23 часа, а не в 2 ночи, как пишут некоторые.
 

Тэги:  водопровод, упавшая плита, харьков, алексеевка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.09 ЖКХ На очередной насосной станции продолжаются планово-предупредительные работы 31.08 ЖКХ В Харькове заменили около 3 километров водопроводных сетей в частном секторе 20.04 ЖКХ За сутки было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах
 
 

Видео

Мировой банк готов выделить Харькову еще 14 млн. долларов для замены теплосетей
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 