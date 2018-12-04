04.12.2018 16:50

Ограничения в назначении субсидий на треть «охладили» пыл харьковчан в погашении долгов по ЖКХ

Финансовая дисциплина в регионе опустилась ниже 80% оплат от выставленных в октябрьских платежках сумм.



// facebook

Если за сентябрь харьковчане заплатили 115% от начисленных сумм за коммуналку, то в октябре 2018 населением Харьковщины было оплачено за жилищно-коммунальные услуги 523,4 млн.грн (79,7%) начисленных за этот период сумм.

Только угроза отключения света заставляет должников рассчитыватьс вовремя - за поставки электроэнергии оплачено 206,3 млн.грн (105,0% начисленных за этот период сумм).

На конец октября 2018 задолженность населения региона по оплате:

за поставки природного газа составила 2 166,8 млн.грн,

за централизованное отопление и снабжение горячей водой – 1 884,2 млн.грн,

за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 363,0 млн. грн,

по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 318,4 млн.грн,

за вывоз бытовых отходов - 89,5 млн.грн,

по поставке электрической энергии - 454,0 млн.грн.

Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в январе-октябре 2018 с населением было заключено 3,1 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 16,1 млн.грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 4,4 млн.грн.