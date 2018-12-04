Ограничения в назначении субсидий на треть «охладили» пыл харьковчан в погашении долгов по ЖКХ

Финансовая дисциплина в регионе опустилась ниже 80% оплат от выставленных в октябрьских платежках сумм.
Если за сентябрь харьковчане заплатили 115% от начисленных сумм за коммуналку, то в октябре 2018 населением Харьковщины было оплачено за жилищно-коммунальные услуги 523,4 млн.грн (79,7%) начисленных за этот период сумм.
Только угроза отключения света заставляет должников рассчитыватьс вовремя - за поставки электроэнергии оплачено 206,3 млн.грн (105,0% начисленных за этот период сумм).
На конец октября 2018 задолженность населения региона по оплате:
Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в январе-октябре 2018 с населением было заключено 3,1 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 16,1 млн.грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 4,4 млн.грн.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: