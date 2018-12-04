04.12.2018 17:49

В следующем году два района Харькова ждет масштабная реконструкция коммуникаций, - Игорь Терехов

Реконструкцию внутриквартальных сетей теплоснабжения планируется начать в Шевченковском и Киевском районах города.



//dozor.kharkov.ua

Об этом сегодня, 4 декабря, в ходе встречи с представителями Мирового банка сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



По его словам, на сегодняшний день эти два района Харькова являются наиболее проблемными по количеству аварий на теплосетях. Так, по окончании отопительного сезона город планирует приступить там к перекладке как магистральных трубопроводов, так и внутриквартальных сетей.



«Мы понимаем, что стабильность жизнеобеспечения города зависит в том числе и от работы «Харьковских тепловых сетей». Поэтому город сегодня ставит перед собой сразу несколько приоритетных задач, начиная от структурных изменений и оптимизации работы предприятия и заканчивая перекладкой магистральных и внутриквартальных сетей. Особое внимание мы уделим Киевскому и Шевченковскому районам», - подчеркнул Игорь Терехов.



В свою очередь, представители Мирового банка отметили позитивные результаты совместной с Харьковом работы. Главный специалист по энергетике Мирового банка Санду Гидирим подчеркнул, что для успешной реализации проекта очень важна поддержка городской власти.



«Наше сотрудничество с Харьковом очень плодотворно. То, что городская власть начала больше внимания уделять этому проекту, который является стратегическим для города, помогло ускорить и улучшить ход работ и решить оперативно те вопросы, которые возникали в ходе реализации проекта», - отметил Санду Гидирим.



Во время визита в Харьков представители Мирового банка осмотрели объекты, на которых проводилась реконструкция, и обсудили с руководством КП «ХТС» дальнейшие этапы реализации проекта по усовершенствованию системы теплоснабжения города. В частности, он предусматривает не только перекладку магистральных и внутриквартальных сетей, но и реконструкцию городских котельных, установку когенерационных систем и ряд работ по улучшению подачи тепла потребителям. Напомним, что при содействии Мирового банка к началу отопительного сезона в городе было заменено 44 км магистральных трубопроводов.



Кроме того, сегодня на Салтовской котельной продолжается строительство когенерационной станции, которая позволит значительно экономить потребление газа. Ее планируют запустить в Харькове уже в апреле. Также на предыдущей встрече представители Мирового банка пообещали выделить городу 14 млн долл. на перекладку магистральных и внутриквартальных сетей. Санду Гидирим отметил, что в течение зимы планируется провести тендер на закупку труб, чтобы уже весной подрядчик мог приступить к замене изношенных теплосетей в Харькове.