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06.12.2018  08:02   

Где в Харькове не будет воды 6 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Александровский, 103/41 (стояк) до 20:00 6 декабря.

Немышлянский район:
ул. Ферганская, 36 (п. №4, стояк) до 20:00 6 декабря.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 57/59, 65, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №3, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 81 (п. №6-7), 83 до 20:00 6 декабря.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 110 до 20:00 6 декабря.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 24 (п. №1), пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 6 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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