Где в Харькове не будет воды 6 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 103/41 (стояк) до 20:00 6 декабря.
Немышлянский район:
ул. Ферганская, 36 (п. №4, стояк) до 20:00 6 декабря.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 57/59, 65, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №3, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 81 (п. №6-7), 83 до 20:00 6 декабря.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 110 до 20:00 6 декабря.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 24 (п. №1), пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 6 декабря.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
влажн.:
давл.:
ветер: