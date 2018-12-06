06.12.2018 10:55

В Харькове планируют повысить тарифы на отопление и горячую воду

Повышение цены на газ уже стало обоснованием для увеличения тарифа на отопление и горячую воду. В Харькове он может вырасти уже со следующего года. Пока же этот вопрос рассматривается на общественных слушаниях. На этот раз они состоялись при участии представителей профильной Нацкомиссии.



// izvestia.kharkov.ua

КП «Харьковские тепловые сети» предлагают повысить тарифы на свои услуги. Отопления может вырасти в цене на 17,8%, а горячая вода - на 15,5. Главной причиной коммунальщики называют недавнее подорожание газа на 23%. Также повлияло на корректировку тарифа увеличение стоимости покупки тепловой энергии в ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3.



Марина Магомедова, заместитель генерального директора по экономике КП «Харьковские тепловые сети»:

Тарифные услуги для абонентов жилых домов с приборами учета - 1540,16 за Гкал, рост составит 17,8. Ранее нами предлагался 1541,37. Тариф за метр квадратный - 39,40. Рост 17,8 также. Предлагался нами 39,42. Тариф на горячую воду составил 93,25, рост на 15,5%. это с полотенцесушителями и без полотенцесушителей 86,35.



В «ХТС» добавляют, что в новые тарифы не включены убытки предприятия. Также не учитывается показатель минимальной зарплаты и холодной воды. Вопрос вынесли на другие общественные слушания - теперь уже с участием представителей профильной Нацкомиссии. Именно они решают согласовывать предложения Тепловых сетей или нет.



Василий Безъязычный начальник отдела, НКРЭКУ в Харьковской области:

Мы вынуждены, с учетом утвержденной цены Кабинетом Министров, привести в соответствие по категориям потребителей тепла и воды именно по КП "ХТС". И здесь если в среднем мы считали, у нас получается в пределах 20 %. Тем более, что это не окончательная цифра. Будет незначительные изменения за покупное тепло с ТЭЦ-5. И поэтому это еще понизит немножко тариф.



Новые тарифы планируют окончательно утвердить в январе. И коммунальщики предупреждают, что харьковчанам следует ожидать еще одного повышения в мае. Причина все та же - увеличение цены на газ.

