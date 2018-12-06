В Харькове планируют повысить тарифы на отопление и горячую воду

Повышение цены на газ уже стало обоснованием для увеличения тарифа на отопление и горячую воду. В Харькове он может вырасти уже со следующего года. Пока же этот вопрос рассматривается на общественных слушаниях. На этот раз они состоялись при участии представителей профильной Нацкомиссии.
КП «Харьковские тепловые сети» предлагают повысить тарифы на свои услуги. Отопления может вырасти в цене на 17,8%, а горячая вода - на 15,5. Главной причиной коммунальщики называют недавнее подорожание газа на 23%. Также повлияло на корректировку тарифа увеличение стоимости покупки тепловой энергии в ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3.
Марина Магомедова, заместитель генерального директора по экономике КП «Харьковские тепловые сети»:
Тарифные услуги для абонентов жилых домов с приборами учета - 1540,16 за Гкал, рост составит 17,8. Ранее нами предлагался 1541,37. Тариф за метр квадратный - 39,40. Рост 17,8 также. Предлагался нами 39,42. Тариф на горячую воду составил 93,25, рост на 15,5%. это с полотенцесушителями и без полотенцесушителей 86,35.
В «ХТС» добавляют, что в новые тарифы не включены убытки предприятия. Также не учитывается показатель минимальной зарплаты и холодной воды. Вопрос вынесли на другие общественные слушания - теперь уже с участием представителей профильной Нацкомиссии. Именно они решают согласовывать предложения Тепловых сетей или нет.
Василий Безъязычный начальник отдела, НКРЭКУ в Харьковской области:
Мы вынуждены, с учетом утвержденной цены Кабинетом Министров, привести в соответствие по категориям потребителей тепла и воды именно по КП "ХТС". И здесь если в среднем мы считали, у нас получается в пределах 20 %. Тем более, что это не окончательная цифра. Будет незначительные изменения за покупное тепло с ТЭЦ-5. И поэтому это еще понизит немножко тариф.
Новые тарифы планируют окончательно утвердить в январе. И коммунальщики предупреждают, что харьковчанам следует ожидать еще одного повышения в мае. Причина все та же - увеличение цены на газ.
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков. Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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