У жителей харьковских многоэтажек появилась возможность получить индивидуальные счетчики газа

Выполняя решение Верховного Суда Украины «Харьковгаз» не имеет права отказывать харьковчанам в бесплатной установке индивидуальных приборов учета
Большая палата Верховного суда Украины принял решение по делу иска потребителей газа к «Криворожгазу», согласно которому признала облгазы обязанными устанавливать счетчики газа своим потребителям.
В апреле 2017 года истцы обратились в суд с требованием признать за ними право на установление счетчиков газа за счет оператора ГРС, а также признать, что ПАО "Криворожгаз" обязано за свой счет в срок до 1 января 2018 произвести установку в их квартирах счетчиков газа.
Кроме того, исковое заявление содержало требование признать противоречащим законодательству предложение облгаза относительно урегулирования отношений по установлению общего узла учета, снятию показаний с него путем подписания соответствующего договора.
«Отказ ответчика установить индивидуальные счетчики истцам противоречит требованиям законодательства, нарушает их права как потребителей», - говорится в решении суда. Там отмечают, что затраты на установку газовых счетчиков всем потребителям предусмотрены в тарифе, поэтому «Криворожгаз» и остальные облгазы обязаны устанавливать счетчики.
«Именно на субъект хозяйствования - газораспределительную организацию возложена обязанность установления счетчиков газа для населения и только он должен принимать меры по привлечению других источников финансирования этих работ и возложение такой обязанности на потребителей неправомерно», - сообщает пресс-служба Верховного суда.
В августе 2018 в СМИ распространялась информация о том, что субсидии на жилищно-коммунальные услуги планируют выдавать только потребителям, имеющих счетчики газа. В правительстве эту информацию опровергли .
Напомним, что Андрей Рева также сообщал, что в Украине заработал публичный реестр получателей субсидий .
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