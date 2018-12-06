Нафтогаз призывает потребителей не верить дезинформации газзбутов и жаловаться на нарушения в соответствующие органы (инструкция)

Таким образом основной поставщик опровергает доводы, которые в обращении к потребителям 20 ноября приводила начальник отдела расчетов за газ ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» Татьяна Харченко.
Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.
Такие действия со стороны облгазов и газсбытов активизировались на протяжении последних недель. «Это может указывать на реализацию скоординированного плана, целью которого является создание искусственных неудобств для потребителей, дискредитация реформы украинского рынка газа и защита незаконной монополии газсбытов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ноябре большинство бытовых потребителей Украины получили от своих поставщиков газа (газсбытов) платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами. Их причиной газсбыты назвали «приведение объема газа к эталонным условиям измерения», якобы по требованию Нафтогаза.
В компании также утверждают, что получили информацию, что руководство облгазов и газсбытов проводит встречи с представителями общественности, в ходе которых пытается переложить ответственность за свои решения на Нафтогаз.
«Обращаем внимание, что Нафтогаз никоим образом не причастен к решению газсбытов требовать с потребителей дополнительные суммы и осуждает такие действия. Соответствующие расходы уже компенсируются родственным структурам газсбытов – облгазам через механизм производственно-технологических потерь. Доначисления ведут к двойной оплате тех же объемов газа, создают виртуальные долги, которые в будущем будут препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам газа», - сказано в заявлении Нафтогаза.
Кроме того, специалисты Нафтогаза подготовили для потребителей алгоритм действий и шаблоны документов, «которые позволят избавиться от виртуальных долгов и сохранить свободу выбора поставщика газа».
Напомним, что ранее Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ за октябрь.
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