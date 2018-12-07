Где в Харькове не будет воды 7 декабря. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 6 декабря В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков. Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 7 декабря До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.