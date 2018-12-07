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07.12.2018  08:03   

Где в Харькове не будет воды 7 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Александровский, 103/41 (стояк), ул. Библика  (2-й Пятилетки), 42 (п. №5, стояк), б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк) до 20:00 07.12.18 г.

Киевский район:
ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк) до 17:00 07.12.18 г.

Немышлянский район:
пр. Московский, 250, 252, 252-а до 20:00 07.12.18 г.

Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 07.12.18 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский шлях, 110, ул. Левченко (Губкомовская) (ч/с) до 20:00 07.12.18 г.

Шевченковский район:
ул. Залесская, 1, пер. 23 Августа, 10, 67 до 20:00 07.12.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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