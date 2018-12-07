Где в Харькове не будет воды 7 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 103/41 (стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 42 (п. №5, стояк), б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк) до 20:00 07.12.18 г.
Киевский район:
ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк) до 17:00 07.12.18 г.
Немышлянский район:
пр. Московский, 250, 252, 252-а до 20:00 07.12.18 г.
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 07.12.18 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский шлях, 110, ул. Левченко (Губкомовская) (ч/с) до 20:00 07.12.18 г.
Шевченковский район:
ул. Залесская, 1, пер. 23 Августа, 10, 67 до 20:00 07.12.18 г.
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков. Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
влажн.:
давл.:
ветер: