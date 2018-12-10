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10.12.2018  12:45   

Утверждены новые тарифы на отопление и горячую воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сегодня, 10 декабря, утвердила КП "Харьковские тепловые сети" новые тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение.


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Тарифы на отопление составят:

  • для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии - 1539,50 грн./Гкал (действующий тариф - 1307,39 грн./Гкал);
  • для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии - 39,38 грн. за 1 кв. м в месяц (действующий тариф - 33,44 грн. за 1 кв. м).

Тарифы на горячую воду составят:

  • при подключении полотенцесушителей к системам централизованного снабжения горячей водой - 93,22 грн. за 1 куб. м. (действующий - 80,71 грн. за 1 куб. м.);
  • при отсутствии полотенцесушителей - 86,32 грн. за 1 куб. м (действующий - 74,85 грн. за 1 куб. м.).

Новые тарифы начнут действовать после их официального опубликования.

Источник:   sq
 Тэги:  вода, харьков, тарифы, отопление
 
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