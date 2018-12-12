12.12.2018 08:04

Где в Харькове не будет воды 12 декабря

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)



https://vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район:

пр. Александровский, 182 (п. №3, стояк) до 20:00 12.12.18 г.

Киевский район:

ул. Натальи Ужвий, 78 (п. №2, стояк) до 15:00 12.12.18 г.; ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк) до 17:00 12.12.18 г.; ул. Героев Труда, 4 (п. №12, стояк), ул. Академика Павлова, 319 (п. №3) до 20:00 12.12.18 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №7, стояк), ул. Академика Павлова, 162-е (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 91 (спаренный стояк), ул. Дружбы Народов, 240 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 49 (п. №6, стояк) до 20:00 12.12.18 г.

Немышлянский район:

ул. Василия Мельникова (Межлаука), 4/1 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 12.12.18 г.

Новобаварский район:

ул. Малогончаровская (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 57/59, 65, 47/49, 51, 53/55, ул. Китаенко, 39, ул. Гвардейцев Железнодорожников, 5, 7/9 до 20:00 12.12.18 г.

Слободской район:

ул. Черноморская, 5, пер. Тарасовский (ч/с) до 20:00 12.12.18 г.

Холодногорский район:

пер. 1-й Золочевский (ч/с), ул. Волонтерская (Социалистическая), 65 (п. №2, стояк) до 20:00 12.12.18 г.

Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с), ул. Лопанская, 31, ул. Клочковская, 16, ул. Деревянко, 11 (п. №2, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №4, стояк), пр. Победы, 77-б (п. №1, стояк) до 20:00 12.12.18 г.

Приносим извинения за временные неудобства.