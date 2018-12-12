12.12.2018 19:57

За вывоз мусора будем платить больше

Исполком Харьковского горсовета утвердил тарифы на услугу по вывозу бытовых отходов.



//dozor.kharkov.ua

Речь идет об услуге, которую предоставляет КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов».

Как сообщил заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, тарифы увеличатся для всех категорий потребителей, в том числе для населения.

Согласно проекту решения, стоимость услуги по вывозу бытовых отходов составит 22 грн 8 коп. на одного человека в месяц (сейчас - 10 грн 15 коп).

По словам Михаила Фатеева, действующий тариф был утвержден в ноябре 2014 года. За прошедшие четыре года значительно возросли составляющие себестоимости этого тарифа. Так, стоимость дизельного топлива и бензина повысилась в 2,1 раза, стоимость горюче-смазочных материалов увеличилась в 2,9 раза, цены на материалы и запчасти возросли в среднем в 1,6-4,5 раза. Также значительно увеличились затраты на оплату труда.

«Уровень прожиточного минимума для трудоспособных лиц возрос в 1,6 раза, коэффициент соотношения минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда по видам работ и отдельным профессиям - в 1,4 раза, уровень минимальной зарплаты - в 3 раза», - отметил Михаил Фатеев.

По его словам, таким образом, доходы предприятия, получаемые за счет оплаты услуги по вывозу бытовых отходов по действующему тарифу, уже не покрывают затраты на эту работу. В 2018 году для обеспечения работоспособности предприятия городской совет предоставил КВБО финансовую поддержку в сумме 21 млн 76 тыс. грн, но даже при этом за девять месяцев текущего года предприятие получило убыток в сумме 15 млн 702 тыс. грн.

Михаил Фатеев подчеркнул, что предложенным проектом решения предусмотрено приведение тарифа на услуги по вывозу бытовых отходов в соответствие с экономически обоснованным. Тариф рассчитан строго в соответствии с порядком формирования, утвержденным Кабинетом Министров Украины. Проект решения был опубликован для обсуждения и прошел процедуру необходимых согласований.

Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2019 года.