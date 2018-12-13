Где в Харькове не будет воды 13 декабря

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 13 декабря Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака предполагает день, в который будет легко переутомиться, поэтому постарайтесь не брать на себя слишком много обязанностей.

Прогноз погоды и магнитных бурь на 12 12 2018 Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.