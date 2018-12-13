Где в Харькове не будет воды 13 декабря

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)
Индустриальный район:
пр. Александровский, 182 (п. №3, стояк), пр. Индустриальный (Фрунзе), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 13.12.18 г.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-а (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 311 (п. №6) до 16:00 13.12.18 г.; ул. Потебни, 18, ул. Тахиаташская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 13.12.18 г.
Московский район:
Салтовское шоссе, 12, 14, ул. Самсоновская (Крупской), 45/16, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 91 (стояк), ул. Гарибальди, 2 (кор.№1, стояк) до 20:00 13.12.18 г.
Новобаварский район:
ул. Китаенко, 39 до 20:00 13.12.18 г.
Слободской район:
ул. Черноморская, 5 до 20:00 13.12.18 г.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 11 (п. №2, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №4, стояк), пр. Победы, 52-а (п. №2, стояк) до 20:00 13.12.18 г.
Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака предполагает день, в который будет легко переутомиться, поэтому постарайтесь не брать на себя слишком много обязанностей.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.
13.12 1917 года — Расположенный в Харькове ЦИК Украины (ЦИКУК) сообщил Совнаркому об образовании Советской украинской республики.
влажн.:
давл.:
ветер: