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13.12.2018  08:08   

Где в Харькове не будет воды 13 декабря

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)


://vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район: 
пр. Александровский, 182 (п. №3, стояк), пр. Индустриальный (Фрунзе), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 13.12.18 г.

Киевский район: 
ул. Героев Труда, 12-а (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 311 (п. №6) до 16:00 13.12.18 г.; ул. Потебни, 18, ул. Тахиаташская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 13.12.18 г.

Московский район: 
Салтовское шоссе, 12, 14, ул. Самсоновская (Крупской), 45/16, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 91 (стояк), ул. Гарибальди, 2 (кор.№1, стояк) до 20:00 13.12.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Китаенко, 39 до 20:00 13.12.18 г.

Слободской район: 
ул. Черноморская, 5 до 20:00 13.12.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Деревянко, 11 (п. №2, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №4, стояк), пр. Победы, 52-а (п. №2, стояк) до 20:00 13.12.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков, ремонт, отключение, плановый, водоканал
 
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