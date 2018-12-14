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14.12.2018  08:07   

Где в Харькове не будет воды 14 декабря

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)


://vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район: 
ул. Сивашская (ч/с), ул. Юности (ч/с), ул. Дарьяльская (ч/с), ул. Губенко (ч/с), ул. Горловская (ч/с), ул. Кубанская (ч/с), ул. Большая Кольцевая, 124 (п. №1, стояк), 6 (п. №3, стояк) до 20:00 14.12.18 г.

Киевский район: 
ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №3, стояк) до 20:00 14.12.18 г.

Московский район: 
Салтовское шоссе, 12, 14, 16, ул. Самсоновская (Крупской), 45/16, пр. Тракторостроителей, 65-а (п. №2, стояк) до 20:00 14.12.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Китаенко, 39, пр. Любови Малой (Постышева), 2/1 (п. №3, стояк), ул. Академика Богомольца, 25 (п. №2, стояк) до 20:00 14.12.18 г.

Слободской район: 
ул. Черноморская, 5, проезд Садовый, 20-а (п. №1, стояк) до 20:00 14.12.18 г.

Холодногорский район: 
пер. Чередниченковский, 7, ул. Холодногорская, 4, 6, 8, ул. Полтавский Шлях, 148/2, 152, 154, 156, ул. Волонтерская (Социалистическая), 48, 50, 52, 54, 56, 58, 68, 70, 71, 72, 74, ул. Ильинская, 57, 59, 61, 67, ул. Полтавский Шлях, 144, 152-а, 154, 156, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 59, 63, ул. Волонтерская (Социалистическая), 63, 68-а  до 20:00 14.12.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Армейская (ч/с), ул. Старицкого, 16 (п. №4, стояк), пр. Победы, 66-а (п. №2, стояк) до 20:00 14.12.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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