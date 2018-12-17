Где в Харькове не будет воды 17 декабря

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 28-а (п. №2, стояк) до 20:00 17.12.18 г.
Киевский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 5-а, 7-а, 9-а, 11-а, ул. Чернивецкая, 3-в, 5, 5-в, ул. Барабашова, 30, 32, 32-а , ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №3, стояк), ул. Рудика, 1 (п. №1, стояк), ул. Гоголя, 5 (стояк) до 20:00 17.12.18 г.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №5, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 87 (п. №8, стояк) до 20:00 17.12.18 г.
Новобаварский район:
ул. Китаенко, 39, ул. Свинаренко, 14 (п. №3, стояк), ул. Академика Богомольца, 5 (п. №3, стояк), ул. Китаенко, 5-в (п. №5), ул. Дудинской (Нариманова), 6 (п. №1, спаренный стояк), ул. Селянская, 22 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 17.12.18 г.
Слободской район:
ул. Державинская, 2 (п. №6, стояк) до 20:00 17.12.18 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 67/2 (стояк) до 20:00 17.12.18 г.
Шевченковский район:
ул. Армейская (ч/с), ул. 23 Августа, 1, 3, ул. Клочковская, 232-а, ул. Старицкого, 16 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 40 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 31-а (п. №3-4), ул. Клочковская, 195-д (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 1-б (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 20-а (п. №4, стояк) до 20:00 17.12.18 г.
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
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