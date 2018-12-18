Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 18 декабря
18.12.2018  08:00   

Где в Харькове не будет воды 18 декабря

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)


// facebook

Индустриальный район: 
ул. Грицевца, 28-а (п. №2, стояк) до 20:00 18.12.18 г.

Киевский район: 
наб. Харьковская, 9 (п. №3) до 12:00 18.12.18 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 5А, 7-а, 9-а, 11-а, ул. Чернивецкая, 3-в, 5, 5-в, ул. Барабашова, 30, 32, 32-а, ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Рудика, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 18.12.18 г.

Московский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 50 (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42 (п. №3, стояк) до 20:00 18.12.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Китаенко, 39 до 20:00 18.12.18 г.

Слободской район: 
пр. Гагарина, 199 (п. №4, стояк), ул. Броненосца Потемкина, 1-б (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 18.12.18 г.

Шевченковский район: 
ул. 23 Августа, 1, 3,11-а, ул. Клочковская, 232-а, ул. Клочковская, 230, 232, 232-а, 234, 236, 238, 238-а, 240, 242, ул. Малоджанкойская, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 10, 10-а, 12, ул. Старицкого, 16 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 40 (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 6 (п. №2, стояк), ул. Тобольская, 29 (п. №1, стояк) до 20:00 18.12.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 17 декабря 14.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 14 декабря 13.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 13 декабря
 
 

Видео

Депутаты готовят повестку дня сессии городского совета, которая состоится 19 декабря
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 