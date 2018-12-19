Где в Харькове не будет воды 19 декабря

Гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для кропотливой работы. Возможны обострения мелких бытовых конфликтов, поэтому лучше запастись спокойствием.

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