19.12.2018 15:40

Горячую воду на Алексеевке дадут к Новому году - Геннадий Кернес

Над руководителем Харьковских тепловых сетей нависла угроза увольнения в случае, если жители города не смогут, в преддверии Нового года, произнести сакральный «мем» - «вот и горяченькая пошла».



://kharkov.comments.ua

Сегодня, 19 декабря, сессия Харьковского городского совета началась с обсуждения коммунальных проблем, а именно отсутствия горячей воды в десятках домов на Алексеевке.

Геннадий Кернес отметил, что он и его заместители держат на контроле это вопрос. «Самое главное, что мы сейчас запустили большие водяные станции, и нам теперь легче говорить о том, что горячая вода будет. Такого не будет, чтобы харьковчане остались без горячей воды. К какому сроку это произойдет? Я думаю к Новому году поближе мы сможем сказать, что Алексеевка будет с горячей водой», - сказал мэр, напомнив, что многое в системе зависит от ТЭЦ-5.

«Я обеспокоен ситуацией с горячей водой. Ведь мы поменяли 49 км труб. С запуском тепла мы справились хорошо, но запускать одновременно и тепло и горячую воду невозможно. Будем продолжать менять трубы», - отметил он.

Сейчас аварийные бригады «ХТС» сняты с других районов и переброшены в Шевченковский район.

Городской голова Харькова отметил, что вопрос обеспечения горячей водой жителей не имеет территориального предпочтения: Шевченковский это район, Московский, или Слободской: «на самом деле люди привыкли прийти домой, помыть руки, умыться, искупаться, там белье постирать, порядок дома навести. Им нужна горячая вода. Это неотъемлемая часть их быта».

В конце выступления Кернес вызвал на трибуну гендиректора КП Сергея Андреева, который с начала отопительного сезона ни разу не давал комментариев журналистам.

«Мы от него услышим волшебные слова, которые он должен произнести, но произнести серьезно. Один вопрос, один, без теории. Когда будет горячая вода на Алексеевке 100%?», - сказал мэр.

Директор КП заверил, что горячая вода в домах на Алексеевке будет к Новому году.

«Если вы не сделаете к Новому году, вот вы не сделаете к Новому году, вот все здесь слышат — я вас потеряю. Все», — подытожил Харьковский городской голова обещание директора ХТС Сергея Андреева.