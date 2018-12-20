20.12.2018 08:08

Где в Харькове не будет воды 20 декабря

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)



://vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 29 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 20.12.18 г.

Киевский район:

ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Чкалова, 31, 32-а, 33, 35, 37, 39, ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, проезд Электроинструментальный, 7, пер. Юрия Кондратюка (Ивана Кулика), 2/10, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7 до 20:00 20.12.18 г.

Московский район:

пер. Белостокский, 6-а до 20:00 20.12.18 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 240-в (п. №1, стояк) до 20:00 20.12.18 г.

Новобаварский район:

ул. Дудинской (Нариманова) (ч/с) до 20:00 20.12.18 г.

Основянский район:

ул. Богдана Хмельницкого, 6, 12, 18, 21, пер. Руставели, 2 до 14:00 20.12.18 г., ул. Самолетная, 11,9,7 (п. №4), ул. Новомясницкая, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 20.12.18 г.

Шевченковский район:

ул. Кузнецкая (ч/с), ул. Тобольская, 37, ул. Отакара Яроша, 11-а, пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 60 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 3-б (п. №3, стояк) до 20:00 20.12.18 г.; пр. Победы, 74-г до 20:00 21.12.18 г.