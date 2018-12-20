Где в Харькове не будет воды 20 декабря

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)
Индустриальный район:
ул. Косарева (Соколова), 29 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 20.12.18 г.
Киевский район:
ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Чкалова, 31, 32-а, 33, 35, 37, 39, ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, проезд Электроинструментальный, 7, пер. Юрия Кондратюка (Ивана Кулика), 2/10, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7 до 20:00 20.12.18 г.
Московский район:
пер. Белостокский, 6-а до 20:00 20.12.18 г.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 240-в (п. №1, стояк) до 20:00 20.12.18 г.
Новобаварский район:
ул. Дудинской (Нариманова) (ч/с) до 20:00 20.12.18 г.
Основянский район:
ул. Богдана Хмельницкого, 6, 12, 18, 21, пер. Руставели, 2 до 14:00 20.12.18 г., ул. Самолетная, 11,9,7 (п. №4), ул. Новомясницкая, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 20.12.18 г.
Шевченковский район:
ул. Кузнецкая (ч/с), ул. Тобольская, 37, ул. Отакара Яроша, 11-а, пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 60 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 3-б (п. №3, стояк) до 20:00 20.12.18 г.; пр. Победы, 74-г до 20:00 21.12.18 г.
Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для решения сложных вопросов. Трудности будут даваться легко, стоит только проявить эмоциональную холодность и ясный ум.
В Харькове и области ожидается морозная и сухая погода
20 декабря — не очень богат праздниками. Однако в этот день в разные годы произошло немало интересных и знаковых событий, таких, например, как введение трудовой книжки в СССР.
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давл.:
ветер: